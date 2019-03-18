Свитолина поднялась на 5 место в рейтинге WTA, Цуренко и Ястремская сохранила свои позиции
В обновленном рейтинге WTA украинская теннисистка Элина Свитолина сумела подняться на пятое место. Все благодаря удачному выступлению на турнире в Индиан-Уэллсе.
Благодаря выходу в полуфинал турнира в США, украинка поднялась на одну строчку вверх. При этом в случае победы в турнире, Свитолина могла претендовать и на вторую строчку мирового рейтинга.
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Еще две украинки – Леся Цуренко и Даяна Ястремская – сохранили свои позиции в топ-100. Цуренко и в дальнейшем 28-я, а Ястремская – 37-я.
Екатерине Козловой же не хватило одной позиции, чтобы попасть в топ-100 – она на 101-й позиции, поднявшись на тринадцать позиций вверх.
Зато значительное падение в Марты Костюк. Потеряв 56 позиций, она упала сразу на 248-е место.