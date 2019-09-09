Свитолина поднялась в топ-25 самых высокооплачиваемых теннисисток мира: рейтинг

Последние успехи на турнирах Большого шлема позволили украинке Элине Свитолиной стремительно преодолеть барьер в 15 миллионов долларов призовых.

В текущем сезоне украинка заработала почти три миллиона в американской валюте (седьмое место в WTA-туре), а в общем рейтинге лидеров мирового тенниса по сумме призовых Свитолина уже прогрессировала на 23-е место, оставив позади Ану Иванович, Амели Моресмо и Монику Селеш.

Как это было: Свитолина проиграла Уильямс в полуфинале US Open

Треть от всех призовых за карьеру Элина Свитолина заработала в 2018 году, по ходу которого стала чемпионкой Итогового турнира в Сингапуре, а также выиграла крупные турниры в Дубае и Риме.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток мира:

1. Серена Уильямс (США) – $ 92,543,816

2. Винус Уильямс (США) – $ 41,684,052

3. Мария Шарапова (Россия) – $ 38,703,609

4. Каролин Возняцки (Дания) – $ 33,421,946

5. Симона Халеп (Румыния) – $ 33,321,946

6. Виктория Азаренко (Беларусь) – $ 30,347,670

7. Петра Квитова (Чехия) – $ 30,252,942

8. Анжелик Кербер (Германия) – $ 28,590,857

9. Светлана Кузнецова (Россия) – $ 25,072,327

10. Гарбинье Мугуруса (Испания) - $ 19,171,189

...

23. Элина Свитолина (Украина) – $ 16,085,521

Спорт 24 писал, что авторитетное американское издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го. На девятом месте в рейтинге расположилась Элина Свитолина.