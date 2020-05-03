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Свитолина показала быстрый рецепт вкусных и полезных бутербродов: фото и видео

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Рецепты Свитолиной
Рецепты Свитолиной / Коллаж 24 канала

Известная во всем мире украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как приготовить различные полезные бутерброды, используя похожий набор продуктов.

Готовку спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме, репостнув ее с тик-тока, где она с началом карантина начала активно делиться короткими забавными видео.

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В одном из сообщений Свитолина рассказала, что теперь будет выкладывать полезные рецепты на своем официальном сайте The ES Club.

"Я рада поделиться с вами новым блогом, который буду вести с моими кулинарными друзьями. Смогу предложить вам простые и здоровые рецепты, а также новые идеи, как использовать "суперфуды", – написала теннисистка.

Итак, какие бутерброды советует попробовать Свитолина.

Хлебцы с бурратой и черри (на фото):

  • хлебцы
  • томаты черри
  • авокадо
  • буррата
  • сухой базилик
  • бальзамический соус

Авокадо растереть и намазать на хлебцы, сверху положить буррату, черри. По вкусу посыпать базиликом и полить бальзамическим соусом.

Буррата – это итальянский мягкий сыр из буйволиного или коровьего молока и сливок. Можно заменить моцареллой или фетой – на ваш выбор.

Хлебцы с оливками и вялеными помидорами (на фото):

  • хлебцы
  • авокадо
  • оливки без косточек
  • вяленые помидоры
  • сухой чили

Авокадо растереть и намазать на хлебцы. Оливки, помидоры смешать в блендере и положить сверху авокадо. Посыпать чили и по вкусу положить помидоры сверху.

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Бутерброды по рецепту Свитолиной​/ Фото The ES Club.

Тосты с оливками и вялеными помидорами (на видео):

  • тосты
  • оливки без косточек
  • вяленые помидоры
  • сок лимона
  • оливковое масло
  • сухая петрушка
  • сухой базилик
  • сухое орегано

Хлеб поджарить на сковороде или в тостере. В блендере смешать оливки, помидоры и немного оливкового масла, туда же по вкусу добавить сухие чили, базилик, петрушку и орегано. Соль – по вкусу. Намазать смесь на тосты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooking in style ‍check out my fav tapenade recipe. Link in bio #tiktok #dance #cooking

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Смачно Здоровое питание Новости Спорта Елина Свитолина Спорт
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