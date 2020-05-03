Свитолина показала быстрый рецепт вкусных и полезных бутербродов: фото и видео
Известная во всем мире украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как приготовить различные полезные бутерброды, используя похожий набор продуктов.
Готовку спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме, репостнув ее с тик-тока, где она с началом карантина начала активно делиться короткими забавными видео.
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В одном из сообщений Свитолина рассказала, что теперь будет выкладывать полезные рецепты на своем официальном сайте The ES Club.
"Я рада поделиться с вами новым блогом, который буду вести с моими кулинарными друзьями. Смогу предложить вам простые и здоровые рецепты, а также новые идеи, как использовать "суперфуды", – написала теннисистка.
Итак, какие бутерброды советует попробовать Свитолина.
Хлебцы с бурратой и черри (на фото):
- хлебцы
- томаты черри
- авокадо
- буррата
- сухой базилик
- бальзамический соус
Авокадо растереть и намазать на хлебцы, сверху положить буррату, черри. По вкусу посыпать базиликом и полить бальзамическим соусом.
Буррата – это итальянский мягкий сыр из буйволиного или коровьего молока и сливок. Можно заменить моцареллой или фетой – на ваш выбор.
Хлебцы с оливками и вялеными помидорами (на фото):
- хлебцы
- авокадо
- оливки без косточек
- вяленые помидоры
- сухой чили
Авокадо растереть и намазать на хлебцы. Оливки, помидоры смешать в блендере и положить сверху авокадо. Посыпать чили и по вкусу положить помидоры сверху.
Бутерброды по рецепту Свитолиной/ Фото The ES Club.
Тосты с оливками и вялеными помидорами (на видео):
- тосты
- оливки без косточек
- вяленые помидоры
- сок лимона
- оливковое масло
- сухая петрушка
- сухой базилик
- сухое орегано
Хлеб поджарить на сковороде или в тостере. В блендере смешать оливки, помидоры и немного оливкового масла, туда же по вкусу добавить сухие чили, базилик, петрушку и орегано. Соль – по вкусу. Намазать смесь на тосты.
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