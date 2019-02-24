Свитолина показала "горячее" фото в купальнике после поражения в Дубае

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отдыхает после двух напряженных турниров в Дохе и Дубае, где она дошла до полуфиналов.

Свитолина в собственном Instagram поделилась пикантной фотографией из бассейна в ветреный день.

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Fresh #lovekm #spon

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Наша соотечественница решила остаться в большом городе ОАЭ, где уже 26 февраля на турнире матчем против хорвата Марина Чилича стартует ее любовник Гаэль Монфис.

Ранее Спорт 24 сообщал, что Элина Свитолина не смогла защитить титул на турнире серии WTA Premier 5 в Дубае. На стадии полуфинала она проиграла швейцарке Белинде Бенчич, которая по итогам соревнований стала чемпионкой.

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Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 Канал
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