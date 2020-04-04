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Свитолина показала, как правильно нужно качать пресс дома: видео

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Элина Свитолина / WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась советом, как поддерживать себя в форме в домашних условиях. Элина Свитолина опубликовала в соцсетях еще одну подборку упражнений для core-тренировок.

В данном случае она показала одно из упражнений, которым занимается 50 секунд с 10-секундным перерывом. На первом уровне делаются три подхода, на втором – 5/6. На третьем – 8 подходов.

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Элина Свитолина приняла участие в трех челенджах в поддержку людей с коронавирусом. До этого Свитолина поделилась со всеми, как умеет жонглировать рулоном туалетной бумаги теннисной ракеткой в челлендже "Оставайся дома".

Также спортсменка приняла участие в танцевальном челлендже Vibe Tik Tok Challenge, где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть. Еще один челендж "Тренируйся дома – играй за весь мир" спортсменка поддержала в инстаграме.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры до июня.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
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