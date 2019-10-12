Свитолина получила первый номер посева на Кубке Кремля и не сыграет в первом круге

В понедельник, 14 октября, в Москве стартует Кубок Кремля. Украинская теннисистка Элина Свитолина на этом турнире получила первый номер посева.

Из-за этого третья ракетка мира пропустит первый круг. Во втором Свитолина сыграет с победительницей пары Онс Жабер – Вероника Кудерметова. Последняя, к слову, на турнире в Китае нанесла унизительное поражение другой украинке – Даяне Ястремской.

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Что касается Ястремской, то она получила пятый номер посева. В первом круге она сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.

Кроме этих двух украинок на турнире в Москве могут сыграть еще две украинки. Ангелина Калинина и Надежда Киченок выступают в квалификации турнира.