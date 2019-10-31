Свитолина получила соперницу по полуфиналу Итогового турнира

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Элина Свитолина, которая досрочно гарантировала себе участие в полуфинале Итогового турнира, узнала имя соперницы. Элина сыграет против 7 ракетки мира Белинды Бенчич.

В "красной группе" Бенчич проиграла Эшли Барти и победила Петру Квитову. В последнем поединке швейцарка играла против Кики Бертенс, которая заменяла травмированную Наоми Осаку.

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Бертенс проиграла первый сет и из-за травмы отказалась продолжать поединок. Поэтому, Бенчич одержала победу и заняла второе место в группе.

Соответственно в 1/2 финала 22-летняя Бенчич сыграет против Элины Свитолиной, которая досрочно выиграла "пурпурную группу".

Элина Свитолина в полуфинале проведет еще один матч в группе, который не будет иметь принципиального значения.

Украинка встретится с Софией Кенин, которая заменяет на турнире Бьянку Андрееску. Последняя из-за травмы снялась с соревнований в Шэньчжэне.

Пути Свитолиной и Бенчич пересекались трижды: две победы одержала Белинда и одну украинка.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
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