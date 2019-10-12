Свитолина пообщалась с болельщиками: Отдохнем в гробу

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с поклонниками в своем инстаграме. Элина опубликовала ряд ответов на вопросы.

Любимый завтрак?

Блинчики

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Боишься щекотки?

Очень сильно

Любимый украинский город?

Одесса

Какое твое прозвище для Гаэля?

Coconut

Любимый снек?

Попкорн

Любимый вид спорта кроме тенниса?

Футбол

Любимый вкус мороженого?

Соленая карамель

Текущее шоу Netflix?

Джек Уайтхолл: Путешествия с моим отцом

Любишь ли ты Рим?

Люблю

Будешь болеть за сборную Украины сегодня (11 октября, – Спорт24)

Конечно

Любимая вещь о Лондоне?

Все

Чего ты хочешь достичь?

Счастья

Какой ваш любимый фильм?

Престиж

Лучшая цитата?

Отдохнем в гробу

Любимый мультипликационный персонаж?

Спиди Гонзалес

Зарабатывают ли большинство теннисистов достаточно денег на пенсию? Или они должны получить работу после завершения карьеры?

Зависит от их рейтинга и сколько лет ты был в туре (также сколько лет ты хочешь жить хорошо). Большинство работают после тоже…

Какие у вас планы после завершения карьеры?

Больше работать в своем фонде, тренировать детей

Как Гаэль пригласил тебя на первое свидание?

Хочешь завтра пообедать со мной в Париже?

Какая твоя самая большая мотивация?

Трофеи