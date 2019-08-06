Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Авторитетное американское издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок в период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019-го.

На девятом месте в рейтинге расположилась первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая за это время заработала 6,1 миллиона долларов.

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Интересно, что в топ-десятку спортсменок попали исключительно представительницы тенниса.

  1. Серена Уильямс (США) – 29,2 млн долларов (реклама – 25 млн);
  2. Наоми Осака (Япония) – 24,3 млн (реклама – 16 млн);
  3. Анжелика Кербер (Германия) – 11,8 млн (реклама – 6,5 млн);
  4. Симона Халеп (Румыния) – 10,2 млн (реклама – 4 млн);
  5. Слоан Стивенс (США) – 9,6 млн (реклама – 5,5 млн);
  6. Каролина Возняцки (Дания) – 7,5 (реклама – 4 млн);
  7. Мария Шарапова (Россия) – 7 млн (реклама – 6 млн)
  8. Каролина Плишкова (Чехия) – 6,3 млн (реклама – 1,7 млн);
  9. Элина Свитолина (Украина) – 6,1 млн (реклама – 1,5 млн);
  10. Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5,9 млн (реклама – 3,5 млн);
  11. Винус Уильямс (США) – 5,9 млн (реклама – 5 млн).

Спорт 24 писал, что Элина Свитолина находится в романтических отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Она рассказала с чего начался их роман, почему для нее лучше встречаться со спортсменом и о самом романтическом свидании.

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Теги: Новости Спорта Елина Свитолина Спорт Теннис
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