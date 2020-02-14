Свитолина после досадного поражения покинет топ-5 рейтинга WTA

Лучшая теннисистка Украины Элины Свитолина со следующей недели покинет топ-5 рейтинга WTA. Причиной стала поражения украинки на турнире в Хуаиини (Таиланд).

Свитолина в четвертьфинале проиграла 84 ракетке мира Нао Хибино из Японии. Из-за вылета на ранней стадии Элина потеряет в рейтинге 125 очков и занимать шестое место.

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Сейчас Элина Свитолина четвертая в рейтинге WTA. Украинку с 4-й позиции подвинут Белинда Бенчич (Швейцария) и Бьянка Андрееску (Канада).

В этом сезоне Элина провела 10 матчей, половина из которых – с представительницами топ-100.

Украинка обыграла только одну из них – 62-й ракетку мира Лорен Дэвис во втором круге Australian Open.

Элина Свитолина – Нао Хибины видеообзор матча

Свой последний титул Свитолина выиграла в октябре 2018 года. Тогда Элине удалось выиграть Итоговый турнир WTA.

Элина стала первой украинкой в истории тенниса, которая выиграла Итоговый турнир.

В 2019 году Свитолина также дошла до финала Итогового турнира, но проиграла Эшли Барти.