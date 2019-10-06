Свитолина потеряет позицию в рейтинге WTA, но сохраняет шансы сыграть на Итоговом турнире

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Элина Свитолина с понедельника, 7-го октября, опустится в рейтинге WTA. Сейчас Элина занимает третью строчку, однако потеряет позицию и станет четвертой.

Свитолина на турнире серии Premier Mandatory в Пекине проиграла Кики Бертенс в четвертьфинале. Свитолину с третьей ступени потеснит Наоми Осаска, которая отпраздновала триумф в столице Китая.

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На 23-е место поднимется Даяна Ястремская. Это будет личный рекорд для 19-летней украинки.

Продолжит удерживать первую строчку в рейтинге WTA Эшли Барти.

Уже шестеро теннисисток квалифицировались на Итоговый турнир: Эшли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Симона Халеп, Бьянка Андрееску и Петра Квитова.

Борьбу за еще две путевки ведут Элина Свитолина, Серена Уильямс, Кики Бертенс и Белинда Бенчич. Сейчас украинка на седьмой строчке в "чемпионской гонке", которое гарантирует участие в Итоговом турнире.

В прошлом году Элина Свитолина неожиданно сумела выиграть Итоговый турнир.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Даяна Ястремская Елина Свитолина Теннис
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