Свитолина потеряла позиции в обновленном рейтинге WTA, Козлова вернулась в топ-100

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

В обновленном рейтинге WTA за 1 апреля украинка Элина Свитолина опустилась на две позиции и стала седьмой ракеткой мира.

Наша теннисистка не смогла защитить очки на турнире серии Premier Mandatory в Майами, США, проиграв во втором круге. Сейчас в ее активе 5020 очков.

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Вторая ракетка Украины Леся Цуренко немного улучшила свои позиции и теперь занимает 26 место. Даяна Ястремская сохранила 37 позицию, а Екатерина Козлова переместилась в первую сотню и теперь 99-я.

Первой ракеткой мира осталась японка Наоми Осака. Вплотную к ней подобралась румынка Симона Халеп, которая после выступления в Майами сумела обогнать чешку Петру Квитову.

В Чемпионской гонке огромный рывок сделала Эшли Барти, теперь она четвертая. Плишкова поднялась в топ-3. Свитолина потеряла одно место, но пока в топ-8.

Украинки в топ-200 рейтинга WTA (от 1 апреля):

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Теги: Новости Спорта Спорт Леся Цуренко Елина Свитолина Даяна Ястремская Теннис
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