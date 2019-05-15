Свитолина потерпела унизительное поражение на турнире в Риме, матч дважды прерывался из-за дождя

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла защитить свой титул победительницы турнира категории Premier 5 в Риме. В первом же матче украинка уступила представительнице Беларуси Виктории Азаренко.

Элина Свитолина – Виктория Азаренко 1:2 (6:4, 1:6, 5:7)

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В первом сете Свитолина реализовала два брейк-пойнта (из четырех), в то время как белоруска – только один. Поэтому именно украинка выиграла первый сет. Однако проиграла первый гейм в начале второго сета, после чего спортсменки ушли на вынужденный перерыв из-за дождя.

Перерыв пошел на пользу именно Азаренко. Она проиграла свою подачу, но после этого выиграла три гейма подряд (10 из 12 розыгрышей выиграла белоруска). И снова в игру вмешался дождь. После того, как он прекратился, Азаренко выиграла еще два гейма и сравняла счет за сетами – 1:1.

Свитолина имела возможность выиграть этот матч, когда в начале третьего сета была впереди 3:0. Впоследствии счет был 5:2 в пользу украинки, и Свитолина имела матчбол на своей подаче. Но не сумев его реализовать, она проиграла пять геймов подряд и матч в целом.

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Следовательно Свитолина вылетает уже в первом матче на турнире в Риме. Напомним, именно украинка выиграла здесь в 2018 году.

Ранее турнир в Риме в первом туре покинула украинка Даяна Ястремская, которая уступила Карле Суарес Наварро. Также на старте одиночного разряда Леся Цуренко проиграла Юлии Путинцевой, но смогла пробиться во второй тур в парном разряде.

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Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 канал
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