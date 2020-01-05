Свитолина возвращается в топ-5 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с понедельника улучшит позицию в мировом рейтинге WTA. Элина поднимется на 5-ю строчку.

Сейчас Свитолина занимает 6-ю строчку, на которой завершила сезон. С понедельника Свитолина опередит Бьянку Андрееску.

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Обе теннисистки во время первой недели января не участвуют в турнирах, но представительница Канады потеряет 198 очков за финал в Окленде в 2019-м.

Свитолина очков не теряет, ведь свой первый матч 2019 года проиграла.

Свой первый матч в сезоне украинская теннисистка сыграет 6-го января в Брисбене (Австралия).

В 1/16 финала Свитолина сыграет с Даниэль Роуз Коллинз. Это будет первая встреча теннисисток.