Свитолина повторила рекорд легендарной Уильямс на Итоговом турнире

Элина Свитолина на Итоговом турнире в Шэньчжэне повторила рекорд американской теннисистки Серены Уильямс. Украинка вышла в полуфинал, не проиграв ни одного сета.

Элина стала первой теннисисткой за шесть лет, которой удалось выйти в полуфинал без проигранных сетов.

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Последней аналогичное достижение далось Серене Уильямс. В 2013 году легендарная американка не отдали ни одного сета в матчах с Анжеликой Кербер, Агнешкой Радваньской и Петрой Квитовой. В итоге Серена выиграла турнир в 2013 году.

Элина Свитолина в 2019 году выиграла три матча в группе, одолев Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин. В двух поединках Свитолина была близка, чтобы проиграть сет.

В частности, Плишкова и Кенин Элина дожала на тай-брейке.

Также Свитолина продолжила выиграю серию на Итоговом турнире до 8 поединков. В прошлом году Элина выиграла турнир, одержав победы в 5 матчах.