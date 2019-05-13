Свитолина поздравила Зинченко и "Манчестер Сити" с победой в чемпионате Англии: фото
Украинская теннисистка Элина Свитолина не оставалась в стороне после победы "Манчестер Сити" Александра Зинченко в чемпионате Англии.
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У себя в Instagram Stories Свитолина опубликовала фотографию Зинченко и тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. "Звери", – подписала фотографию теннисистка.
Хотя сама Элина Свитолина до этого не упустила случая сфотографироваться с игроками мадридского "Реала". Но "сливочным" это не слишком помогло – клуб потерпел поражение в чемпионате Испании.
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Источник: 24 канал
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