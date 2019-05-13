Свитолина поздравила Зинченко и "Манчестер Сити" с победой в чемпионате Англии: фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина не оставалась в стороне после победы "Манчестер Сити" Александра Зинченко в чемпионате Англии.

К слову: Зинченко получил высокую оценку за чемпионский матч "Манчестер Сити"

У себя в Instagram Stories Свитолина опубликовала фотографию Зинченко и тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. "Звери", – подписала фотографию теннисистка.

Хотя сама Элина Свитолина до этого не упустила случая сфотографироваться с игроками мадридского "Реала". Но "сливочным" это не слишком помогло – клуб потерпел поражение в чемпионате Испании.

Как это было: "Реал" потерпел 11 поражение в чемпионате, пропустив три гола от "Реал Сосьедад"