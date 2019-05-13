Свитолина поздравила Зинченко и "Манчестер Сити" с победой в чемпионате Англии: фото

8 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина не оставалась в стороне после победы "Манчестер Сити" Александра Зинченко в чемпионате Англии.

К слову: Зинченко получил высокую оценку за чемпионский матч "Манчестер Сити"

У себя в Instagram Stories Свитолина опубликовала фотографию Зинченко и тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. "Звери", – подписала фотографию теннисистка.

Хотя сама Элина Свитолина до этого не упустила случая сфотографироваться с игроками мадридского "Реала". Но "сливочным" это не слишком помогло – клуб потерпел поражение в чемпионате Испании.

Как это было: "Реал" потерпел 11 поражение в чемпионате, пропустив три гола от "Реал Сосьедад"

blog_ava
Главные новости 12 мая: видеопетиция о роспуске Рады и трогательный День матери
сегодня
1693
Теги: Спорт Футбол Теннис Манчестер Сити Александр Зинченко Елина Свитолина
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе
сегодня 08:24 Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе
26
Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео
12 мая 18:59 Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео
117
Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari
12 мая 18:12 Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari
52
"Арсенал-Киев" и "Черноморец" забили шесть голов и разошлись миром: видео
12 мая 16:07 "Арсенал-Киев" и "Черноморец" забили шесть голов и разошлись миром: видео
63
"Десна" победила "Олимпик" в матче чемпионата Украины: видео
12 мая 16:00 "Десна" победила "Олимпик" в матче чемпионата Украины: видео
49
Новости
Больше новостей
Залиште відгук