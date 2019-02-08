Свитолина познакомила своего нового бойфренда с отцом

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Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встречается с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. И их отношения стремительно развиваются.

Свитолина вместе с Монфисом посетила развлекательную программу "Шоуто на Славы" в Болгарии и заявила, что уже познакомила бойфренда с отцом.

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Гаэль познакомился с моим папой. Он всегда смотрит его матчи. То, что мы оба теннисисты, для отношений это даже легче. Потому что мы встречаемся на одних и тех же турнирах, у нас есть много общего, мы можем вместе тренироваться. Он поддерживает меня, а я стараюсь поддержать его. Сезон длинный, у нас будут взлеты и падения, мы должны быть готовы к этому. Мы всегда хорошо проводим время, иногда мы тренируемся вместе,
– рассказала Свитолина.

Сейчас Элина Свитолина, несмотря на травму, готовится к турниру WTA в катарской Дохе, который состоится уже с 11-го по 16 февраля. Сначала Свитолина была заявлена ​​на участие в турнире, однако получила wildcard от организаторов, что дает право на выступление в основной сетке.

Спорт 24 писал, что Свитолина отказались выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. Причиной отказа стали финансовые условия, которые выдвинул агент теннисисток Стефан Гуров.

Впоследствии Элина Свитолина в своем Facebook-аккаунте опубликовала обращение, в котором написала о травме, как главную причине отказа играть за сборную Украины.

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Теги: Спорт Теннис Елина Свитолина
Источник: 24 Канал
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