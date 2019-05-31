Свитолина позорно проиграла на Ролан Гаррос

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Nicolas Gouhier / FFT

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила в третьем круге Ролан Гаррос. Украинка в двух сетах уступила Габринье Мугурусе.

Украинка полностью провалила первый сет, проиграв все свои подачи. Зато сумела реализовать лишь три брейк-пойнта.

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Шанс отыграться Свитолина имела во втором сете. Но после того, как счет стал 3:2 в ее пользу, она проиграла четыре следующие гейма подряд.

Элина Свитолина – Габринье Мугуруса 0:2 (3:6, 3:6)

Мугуруса сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос с победительницей пары Солуан Стивенс – Полона Херцог.

Это второй раз подряд Свитолина вылетает с Ролан Гарррос после третьего круга. Лучшее достижение украинки – выход в четвертьфинал турнира в 2015 и 2017 годах.

Относительно Мугуруси, то испанка шестой раз подряд сыграет в 1/8 финала. При этом в 2016 году она выиграла Ролан Гаррос.

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Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Ролан Гаррос Теннис
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