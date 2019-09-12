Свитолина празднует день рождения: что достигла украинка за один год

12-го сентября Элина Свитолина празднует 25-летие. Без всяких преувеличений Элина переписала историю украинского женского тенниса. Она достигла вершин, которые до этого не покорялись ни одной украинской теннисисткой.

Свитолина вошла в тройку лучших теннисисток мира, выигрывала различные престижные турниры и прославляла украинский флаг на международной арене. Что же Свитолина достигла в свои 24 года?

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Новый рекорд

Первый матч 24-летняя Элина провела на турнире WTA серии Premier 5 в китайском городе Ухань. Уже в 1/32 финала Свитолина несколько неожиданно уступила Арине Соболенко из Беларуси (6:2, 2:6, 6:1).

Следующую игру титулованная Свитолина провела в конце сентября также в Китае. Свитолина зачехлила ракетку в 1/64 турнира. Сенсационно выбила Элину Александра Крунич из Беларуси (0:6, 6:4, 7:6).

В октябре украинку ждал очередной хардовый турнир в Китае. Свитолина смогла пробиться в четвертьфинал в Гонконге. На пути к 1/4 финала Элина прошла Присциллу Хон и Нао Хибин. На пути к полуфиналу украинку остановила известная Ван Цян (6:2, 6:4).

После этого Свитолиной подчинился очередной рекорд: Элина стала первой украинкой в ​​истории тенниса, которая выиграла Итоговый турнир. Он проходил в Сингапуре.

Элина выиграла все 5 поединков: в группе украинка преодолела сопротивление Петры Квитовой, Королины Плишковой и Каролин Возняцки. В полуфинале Элина выбила Бертенс. В финальном противостоянии Свитолина победила Слоан Стивенс. На этой мажорной ноте Свитолина завершила 2018 год.



Элина Свитолина. Фото: GETTY IMAGES

2019-й Элина начала крайне неудачно. В Брисбене (Австралия) Свитолина зачехлила ракетку уже в 1/16 финала. По итогам трех сетов Элина проиграла Александре Саснович (6:4, 0:6, 6:3).

После турнира в Брисбене Свитолину ждал первый турнир серии Грэнд Слэм – Australian Open. Свитолина преодолела четыре раунда, за которые проиграла только два сета.

В четвертьфинале Элина проиграла Наоми Осаке, которая в итоге и выиграла турнир (6:4, 6:1). Во время поединка Элина чувствовала дискомфорт, что стало первым сигналом о травме. Впоследствии украинка вынужденно приостановила выступления.

За этот турнир Элина заработала более 300 тысяч долларов.

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На корт Элина вернулась в феврале на турнире в Дохе. В Катаре украинка выступила довольно успешно, дойдя до полуфинала. За выход в финал Элина проиграла Симоне Халеп (6:3, 3:6, 6:4). Через неделю Свитолину ждал еще один полуфинал. В Дубае, где ранее украинка праздновала победу, она за выход в финал проиграла Белинде Бенчич (6:2, 3:6, 7:6).

Стадия полуфинала стала роковой для Свитолиной на турнире Индиан-Уэллс в Калифорнии (США). Элина уверенно дошла до 1/2 финала, но проиграла Бьянке Андрееску. Как известно, Бьянка в 2019 году выиграла US Open.

Тяжелая весна

После этого первая ракетка Украины провела шесть неудачных турниров. В Майами Элина проиграла в 1/64 финала. Грунтовый сезон теннисистка открыла поражением в 1/64 финала в Мадриде, через неделю вылетела в 1/32 финала в Риме.



Элина Свитолина. Фото: GETTY IMAGES

Неудачным для нее был второй турнир серии Грэнд Слэм – Ролан Гаррос. Свитолина вылетела уже на стадии 1/32 финала от Гарбинье Мугурусы.

Старт травяного сезона тоже выдался неудачным для Элины. В Бирмингеме Свитолина в 1/32 финала проиграла все той же Гарбине Мугурусы. В Истборне украинка зачехлила ракетку на этой же стадии.

Безумный Уимблдон и US Open

Трудно Свитолина начала третий в году турнир серии Грэнд Слэм – Уимблдон. В 1/64 финала Элина была в шаге от поражения в поединке против россиянки Маргариты Гаспарян. Из-за травмы Гаспарян не смогла продолжить поединок, поэтому Элина вышла в следующий круг.

В дальнейшем Свитолина уверенно выиграла четыре матча и стала первой украинкой, которая дошла до полуфинала на турнирах серии Грэнд Слэм. За путевку в финал Элина проиграла Симоне Халеп, которая впоследствии выиграла турнир.

Следующие турниры Свитолина проводила на хардовом покрытии и готовилась к US Open. На соревнованиях в Сан Хосе и Торонто Элина добралась до четвертьфинала. На Цинциннати, который был последним турниром перед US Open, Элина проиграла Софии Кенин в 1/16 финала.



Элина Свитолина. Фото: GETTY IMAGES

На US Open Свитолина в очередной раз дошла до полуфинала – стадии, которую Элине не удается преодолеть уже слишком долго. На пути к 1/2 финала Элина победила Уитни Осигве, титулованную Винус Уильямс, землячку Даяну Ястремскую, Мэдисон Киз и Иоганну Конту. За выход в финал Элина билась против Серены Уильямс и уступила со счетом 6:3, 6:1.

Благодаря этому результату Свитолина вернулась в тройку сильнейших теннисисток мира. Также она заработала почти миллион долларов призовых.

12-го сентября Свитолина проведет первый матч в 25 лет. Элина встретится с Юлией Путинцевой в рамках 1/8 финала на турнире в Китае.

До 25 лет Элина успела выиграть 13 турниров, однако пока ни одного в 2019 году и только один в 24 года. Общая сумма ее призовых на данный момент составляет почти 3 миллиона долларов.