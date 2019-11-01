Свитолина продолжила победную серию на Итоговом турнире, одолев Кенин

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Элина Свитолина сумела выиграть третий подряд матч на Итоговом турнире в 2019 году. В последнем поединке группового этапа украинка победила Софию Кенин.

София Кенин – Элина Свитолина 0:2 (5:7, 6:7)

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На Итоговом турнире Кенин, которая в рейтинге WTA занимает 12-е место, заменила Бьянку Андрееску. Канадка снялась с турнира, поэтому София приехала, чтобы сыграть последний матч "пурпурной группы" против Свитолиной.

Украинка не слишком удачно начала поединок: уже в третьем гейме Элина капитулировала на своей подаче. В шестом гейме Элина сумела отыграться, но сразу во второй раз проиграла свою подачу.

Кэнин повела в первом сете со счетом 5:3, однако подать на партию не смогла. Элина выиграла четыре подряд гейма и записала сет в свой актив.

В следующем сете завязалась настоящая борьба. В первом же гейме Свитолина отыграла четыре брейк-пойнта. Первый шанс отобрать подачу Кенин украинка имела в 7 гейме, но 20-летняя американка отыгралась.

В девятом гейме Кенин отобрала подачу Свитолиной и второй раз в матче подавала на сет. Свитолина в упорной борьбе сумела сделать обратный брейк, а затем защитила свою подачу – 6:5. В следующем гейме Элина имела матч-пойнт, но не воспользовалась им.

Судьба сета решалась на тай-брейке, где удача была на стороне украинской теннисистки.

В прошлом году Свитолина сумела победить на Итоговом турнире, выиграв все 5 матчей. Поэтому, победная серия Элины продлилась до восьми поединков.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
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