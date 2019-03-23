Свитолина проиграла 50 ракетке мира на турнире в Майами, Цуренко снялась из-за травмы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла матч второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами. 24-летняя украинка уступила 50-й ракетке мира китаянке Ван Яфань.

Элина Свитолина – Ван Яфань 0:2 (2:6, 4:6)

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Матч продолжался 1 час 22 минуты и завершился уверенной победой Яфань со счетом 6:2, 6:4.

За это время Свитолина выполнила 3 ​​подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта из 2-х. Ван Яфань же оформила 4 эйса при 1 двойной ошибке и взяла 5 геймов на подаче соперницы.

Для 24-летней китаянки это дебютная победа над теннисисткой из топ-10. В начале марта она выиграла турнир в Акапулько (первый в карьере), на котором два года до этого побеждала Леся Цуренко.

После Майами Свитолина, скорее всего, оставит топ-5 мирового рейтинга. Обойти ее могут Кики Бертенс, Каролина Плишкова и прошлогодняя победительница Слоан Стивенс.

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Другая представительница Украины Леся Цуренко на свой матч против японки Мисаки Дои не вышла. Причиной такого решения теннисистки стало повреждение правой руки.

В марте Леся также успела принять участие на турнире в Индиан-Уэллсе, где в матче 1/16 финала вылетела от Арины Соболенко.

Таким образом, турнир в Майами покинули все украинки. Ранее Даяна Ястремская досрочно завершила выступление, проиграв в матче 1/32 финала Эшли Барти.

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