Свитолина проиграла россиянке в первом же матче Кубка Кремля

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Элина Свитолина
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела преодолеть стадию 1/8 финала Кубка Кремля. В первом же матче на турнире украинка уступила россиянке Веронике Кудерметовой.

Сам матч для обеих теннисисток получился довольно неоднозначным. Спортсменки сыграли все три гейма, потратив 2 часа. Половину времени ушло на третий гейм.

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В первом сете россиянка дважды оформила брейк и выиграла его 6:2. А вот во втором сете Свитолина повела в счете 3:0, в шестом гейме снова оформила брейк и сравняла счет в матче.

В отличие от первых двух, третий сет напоминал качели. Сначала Свитолина была впереди 2:0, затем Кудерметова вела в счете 4:3. Закончилось все тем, что в двенадцатом гейме при счете 6:5 в пользу россиянки, Свитолина позволила сопернице с первой попытки оформить брейк, а затем и выиграть матч.

Элина Свитолина – Вероника Кудерметова 1:2 (2:6, 6:1, 5:7)

Поэтому кубок Кремля остался без украинских теннисисток. Перед тем с турнира вылетела Даяна Ястремская.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
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