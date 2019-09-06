Свитолина проиграла Уильямс в полуфинале US Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла полуфинал Открытого чемпионата США и покинула соревнования уступив американке Серене Уильямс.
В матче 1/2 финала US Open 24-летняя одесситка уступила представительнице США Серене Уильямс со счетом 6: 3, 6: 1. Противостояние спортсменок продолжалось 1 час 11 минут.
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Американка сделала 6 подач навылет и взяла 4 гейма на подаче соперницы. Свитолина сделала 17 невынужденных ошибок против 20 в Уильямс.
Источник: 24 канал
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