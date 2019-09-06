Свитолина прокомментировала поражение в полуфинале US Open от Серены Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в свой первый финал турнира Grand Slam – US Open. Помехой для нее стала американка Серена Уильямс.

Свитолина проиграла Уильямс со счетом 3:6, 1:6. Это был пятый матч теннисисток, и во всех победу праздновала именно американка.

Как это было: Свитолина проиграла Уильямс в полуфинале US Open

После матча Свитолина прокомментировала это поражение, и рассказала, почему не удалось победить. А также о своей травме. Ее комментарий приводит сайт btu.org.ua.

О матче против Серены Уильямс

Старт этого матча был достаточно хорошим для меня, у меня были шансы, но и Серена сыграла очень собранно в двух геймах. А потом она здорово подавала в третьем гейме. Эти геймы дали ей не только уверенность, потому что она и так опытный игрок, но они подтолкнули ее играть свободнее.

Хотелось бы мне использовать те шансы, которые у меня были в начале матча. Чтобы был счет 2:2 или 3:3, вместо 3:0. Когда ведешь с таким счетом, это дает тебе толчок играть раскованнее.

У меня было несколько розыгрышей, когда я должна была сыграть активно, но вместо этого ошиблась. Ты играешь против лучшей теннисистки, если ты не пользуешься своими шансами, то новых она тебе не даст.

В важные моменты Серена всегда играет лучше, повышает свой уровень. Пару матчей она не показывала свой лучший теннис. Хотя первый матч против Марии Шараповой был идеальным, этого никто не ожидал. И четвертьфинал она выиграла за сколько, 44 минуты? Немного быстро, не так ли? Сегодня она не сыграла прям невероятно, но она сыграла на очень высоком уровне в начале. Это и повлияло на исход матча.

О психологии в таких поединках

Два последних турнира Grand Slam отлично прошли для меня, я довольна тем, как я справилась с напряжением. К сожалению, оба этих полуфинала прошли однозначно. Мне нужно поработать над этим с тренером, как мне справляться психологически именно с такими поединками.

К слову: Сколько заработала Свитолина на US Open

О травме

У меня нет много времени на подготовку перед азиатской серией, мне надо восстановиться, заняться своим коленом. Это все еще открытый вопрос, но я не хочу возвращаться к этой теме. Это нормально, есть обезболивающие, которые помогают. Но я не особо хочу их принимать, чтобы глушить боль. Мне 24 года, скоро 25, у меня впереди еще длинная карьера, я бы не хотела сейчас навредить своим сухожилиям (связкам).

О своем уровне и победах

Чтобы сделать еще один шаг по турнирной сетке на Grand Slam, думаю, мне надо в общем повысить свой уровень. Каждый день ты не можешь играть потрясающе, потому твой средний уровень должен быть хорошим. Нужно подтянуть игру в всем: игра сзади, мои удары, мои решения, мою подачу. Мы постараемся это сделать, опыт тоже помогает увидеть, как и такие матчи ясно дают понять, над чем нужно поработать