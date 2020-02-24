Свитолина провела вечер в компании легендарного футбольного тренера – фото
В Катаре состоялась традиционная гала-вечеринка для участниц турнира. Украинка Элина Свитолина похвасталась компанией в которой провела вечер.
В первом круге парного турнира в Дохе Элина Свитолина в паре с Дайаной Ястремською уступили. Украинок остановил тандем Кирстен Флипкенс и Бетани Маттек-Сэндс– 0:2 (3:6, 3:6)
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На гала-вечеринке, которая является традиционной для теннисного круга, можно было увидеть много звездных теннисисток. В интересной компании была замечена украинская спортсменка. Элине Свитолиной представилась возможность пообщаться с легендарным тренером английского "Арсенала" Арсеном Венгером.
Элина Свитолина на вечеринке для участниц турнира в Дохе
Отметим, что Свитолина получила пятый номер посева и первый раунд пропускает. Во втором раунде соперницей украинки станет Аманда Анисимова.
Добавим, украинская теннисистка опустилась на седьмое место в рейтинге WTA.
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