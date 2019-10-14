Свитолина рассказала о цели на Кубке Кремля

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Элина Свитолина рассказала о планах на Кубок Кремля и завершение теннисного сезона. На турнире в Москве украинка пропускает первый круг, поэтому соперницу Элина еще не получила.

Во время общения с журналистами Свитолина заявила, что хочет выиграть турнир WTA в Москве.

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Надеюсь, что смогу взять титул, поскольку для меня на любом турнире всегда высокие задачи. Победа всегда для меня в приоритете,
– цитирует Элину "Чемпионат".

Говоря о физических кондициях, украинка заявила, что чувствует себя лучше. Также на Элину не оказывается давление, поскольку она сумела квалифицироваться на Итоговый турнир в Шэньчжэне.

Сейчас уже психологически я чувствую, что мне немного полегчало. Было очень много давления по поводу попадания в топ-8, и для меня это была задача на этот год, которая забрала очень много психологических сил,
– резюмировала Елена.

Также Свитолина заявила, что не думает об отдыхе. По ее словам, она будет поддерживать форму и до конца залечит свою травму.

В основной сетке турнира в Москве выступит и украинка Даяна Ястремская. В 1/16 финала Даяна сыграет против представительницы России Дарьи Касаткиной.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
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