Свитолина рассказала о своем соперничестве с бойфрендом Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина соревнуется со своим парнем Гаэлем Монфисом по количеству выигранных турниров.

Об этом Свитолина рассказала после матча в Таиланде, где она пробилась в третий круг соревнований.

"Соревнуемся ли мы с Монфисом, кто из нас выигрывает на этой неделе? Да, он выиграл титул на прошлой неделе и сейчас выступает в Роттердаме. Я со своей стороны постараюсь приложить все усилия, чтобы выиграть. Так что, дух соперничества очень большой", – рассказала Свитолина после матча.

Гаэль Монфис 9 февраля выиграл турнир во французском Монпелье. Сейчас он выступает на турнире в Роттердаме, где в 2019 году стал победителем.

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В 1/4 финала на турнире в Таиланде Элина Свитолина сыграет против восьмой сеяной Нао Хибины из Японии. В 2019 году Свитолина не выиграла ни одного трофея.