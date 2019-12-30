Свитолина рассказала, с кем ждет серьезного противостояния в 2020 году

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от нового сезона. Сезон для украинки начнется на турнире в Брисбене (Австралия), который стартует 6 января.

Свитолина заявила, что в Брисбене хорошо начинать сезон, ведь турнир дает возможность оценить состояние перед Australian Open.

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Всегда здорово начинать сезон в Брисбене. Здесь очень хорошие болельщики, я получала классные победы. Здесь отличный стадион, сильный состав участниц, так что нужно показывать лучшую игру. К тому же, этот турнир даст отличную возможность точно оценить состояние перед Australian Open,

– цитирует Свитолину Sport Arena со ссылкой на heraldsun.com.

Также украинка ожидает в 2020 году ожесточенного противостояния с первой ракеткой мира Эшли Барти.

Соперницы? Разумеется, это Барти. Мы с ней играли несколько раз, и в последний раз я проиграла. Эшли провела потрясающий сезон, на ее счету победы в крупных турнирах – вспомните ее победу на Ролан Гаррос. С ней будет очень сложно,

– сказала Элина.

По словам Свитолиной, сейчас многие спортсменки показывают классную игру. "Со всеми топ-теннисистками всегда сложно, поскольку они отличаются стабильностью. Лучший рецепт борьбы – показывать свой максимум и быть готовой к трудностям", – резюмировала украинка.

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Первая ракетка Украины откроет свой сезон на турнире Brisbane International, куда также заявлена вторая ракетка страны Даяна Ястремская.

Соревнования WTA в Брисбене стартуют 6 января. В квалификации турнира примет участие Катарина Завацкая.

Квалификация Australian Open стартует 14 января, основная сетка – 20 января.