24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Свитолина разгромила соперницу и вышла в финал турнира впервые в 2020 году

- Читати новину українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал в одиночных соревнованиях на турнире WTA International в Мексике в городе Монтеррей. На стадии полуфинала украинка разгромила голландку Аранчу Рус, отдав сопернице всего один гейм.

Первый сет длился всего 26 минут, и во втором Свитолина отдала Рус аж один гейм. 

Немного ранее Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Мексике

Полуфинал в Монтеррее: результат

Элина Свитолина – Аранча Рус 2:0 (6:0, 6:1).

Элина Свитолина впервые в 2020 году выступит в финале турнира WTA. Ранее до этой стадии соревнований украинка доходила в ноябре 2019, когда проиграла Эшли Барти в Шэньчжэне. 

Если Свитолина выигрывает финал в Монтеррее, то получит 14-й титул.

В финале же в мексиканском Монтеррее Элина Свитолина сыграет с Марие Боузковой. Это чешская теннисистка, занимающая 57 место в рейтинге WTA (Свитолина в текущем рейтинге седьмая).

Читайте также Украинка Цуренко остановилась в шаге от финала на теннисном турнире в США

Ранее теннисистки встречались лишь раз – в сентябре 2019 году в китайском Гуанчжоу. Тогда чешка была сильнее (6:3, 6:4).

Умер Дэвид Пол – культовый актер-близнец из фильма "Няньки"
7 марта
Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Спорта Елина Свитолина Мексика Теннис Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
7 марта 20:38 Сборная Украины по теннису совершила невероятный камбэк в Кубке Дэвиса
Михайло Гема
7 марта 12:19 Об украинской дзюдоистке Дарье Билодид снимут фильм – фото
Софія Кулай
6 марта 12:29 Когда ждать боев украинцев весной 2020: Выхрист, Постол, Усик, Ломаченко и другие
Андрій Тудовші
6 марта 09:29 Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно
Юрій Семенюк
5 марта 13:24 Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук