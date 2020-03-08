Свитолина разгромила соперницу и вышла в финал турнира впервые в 2020 году
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал в одиночных соревнованиях на турнире WTA International в Мексике в городе Монтеррей. На стадии полуфинала украинка разгромила голландку Аранчу Рус, отдав сопернице всего один гейм.
Первый сет длился всего 26 минут, и во втором Свитолина отдала Рус аж один гейм.
Немного ранее Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Мексике
Полуфинал в Монтеррее: результат
Элина Свитолина – Аранча Рус 2:0 (6:0, 6:1).
Элина Свитолина впервые в 2020 году выступит в финале турнира WTA. Ранее до этой стадии соревнований украинка доходила в ноябре 2019, когда проиграла Эшли Барти в Шэньчжэне.
Если Свитолина выигрывает финал в Монтеррее, то получит 14-й титул.
В финале же в мексиканском Монтеррее Элина Свитолина сыграет с Марие Боузковой. Это чешская теннисистка, занимающая 57 место в рейтинге WTA (Свитолина в текущем рейтинге седьмая).
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Ранее теннисистки встречались лишь раз – в сентябре 2019 году в китайском Гуанчжоу. Тогда чешка была сильнее (6:3, 6:4).
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