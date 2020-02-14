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Свитолина разгромно проиграла 84-й ракетке мира

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Элина Свитолина / wtatennis.com

Украинка Элина Свитолина зачехлила ракетку в четвертьфинал турнира WTA в Хуахине (Таиланд). Обидчицей Свитолиной стала 84 ракетка мира Нао Хибино из Японии.

Элина Свитолина – Нао Хибино 0:2 (4:6, 1:5)

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Теннисистки стартовые геймы достаточно хорошо играли на своей подаче. Только в 4 гейме Свитолина заработала два брейк-пойнта, но не реализовала их.

В дальнейшем теннисистки обменялись брейками – 4:4. При таком счете Свитолина второй раз потеряла свою подачу и позволила Хибино выиграть сет – 6:4.

Следующая партия была провальной для четвертой ракетки мира. Свитолина крайне много ошибалась в простых ситуациях и проиграла три гейма на своей подаче.

При счете 5:0 в пользу японки Свитолина сделала первый брейк, а затем защитила свою подачу – 5:2. Но развить минимальный успех Свитолина не смогла.

Японка дожала Элину в восьмом гейме – 6:2. Матч продолжался чуть больше часа.

В 2017 году Свитолина побеждала на турнире в Хуахине. Действующей чемпионкой турнира в Таиланде есть украинка Даяна Ястремская.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
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