Свитолина разгромно проиграла четвертьфинальный матч на турнире WTA в Китае

Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал на турнире WTA в китайском Ухане. Третья ракетка мира разгромно проиграла американке Элисон Риск.

Элисон Риск – Элина Свитолина 2:0 (6:1, 6:3)

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Свитолина провалила первый сет. 29-летняя Риск, которая занимает в рейтинге WTA 35 строчку, выиграла четыре гейма подряд. Только после этого Свитолиной удалось отстоять свою подачу.

Далее Риск защитила свою подачу, оформила третий в сете брейк и с разгромом выиграла партию за 38 минут.

Второй сет лучше начала Свитолина. Украина сделала брейк и, казалось, что сможет развить успех. Но Риск сразу ответила обратным брейком.

В шестом гейме американка оформила второй брейк и повела 4:2. Далее Риск дважды защитила свою подачу и выиграла матч.

Это первое поражение для Элины в матчах с Элисон Риск. Предыдущие три поединка Элина выиграла.

Покинула турнир в Ухане и Даяна Ястремская. Украинка не смогла оказать достойное сопротивление седьмой ракетке мира Петре Квитовой.