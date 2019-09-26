Свитолина разгромно проиграла четвертьфинальный матч на турнире WTA в Китае

89 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал на турнире WTA в китайском Ухане. Третья ракетка мира разгромно проиграла американке Элисон Риск.

Элисон Риск – Элина Свитолина 2:0 (6:1, 6:3)

Читайте также: Украинская теннисистка Завацкая разгромила россиянку на пути в полуфинал турнира WTA

Свитолина провалила первый сет. 29-летняя Риск, которая занимает в рейтинге WTA 35 строчку, выиграла четыре гейма подряд. Только после этого Свитолиной удалось отстоять свою подачу.

Далее Риск защитила свою подачу, оформила третий в сете брейк и с разгромом выиграла партию за 38 минут.

Второй сет лучше начала Свитолина. Украина сделала брейк и, казалось, что сможет развить успех. Но Риск сразу ответила обратным брейком.

В шестом гейме американка оформила второй брейк и повела 4:2. Далее Риск дважды защитила свою подачу и выиграла матч.

Это первое поражение для Элины в матчах с Элисон Риск. Предыдущие три поединка Элина выиграла.

Покинула турнир в Ухане и Даяна Ястремская. Украинка не смогла оказать достойное сопротивление седьмой ракетке мира Петре Квитовой.

blog_ava
Поздравления молодоженам на свадьбу в прозе и стихах
сегодня
21263
Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик трогательными фото и стихом поздравил жену с годовщиной свадьбы
сегодня 16:58 Усик трогательными фото и стихом поздравил жену с годовщиной свадьбы
22
"Интер" и "Милан" представили два проекта нового стадиона: впечатляющие фото современных арен
сегодня 16:29 "Интер" и "Милан" представили два проекта нового стадиона: впечатляющие фото современных арен
96
Боец UFC нокаутировал соперника редким ударом с разворота: видео
сегодня 09:38 Боец UFC нокаутировал соперника редким ударом с разворота: видео
151
"Динамо" в сверхтяжелом матче победило "Мариуполь" благодаря голу в добавленное время: видео
25 сентября 19:11 "Динамо" в сверхтяжелом матче победило "Мариуполь" благодаря голу в добавленное время: видео
704
"Бавария" угрожает не отпускать своих футболистов в сборную Германии из-за вратаря "Барселоны"
25 сентября 15:03 "Бавария" угрожает не отпускать своих футболистов в сборную Германии из-за вратаря "Барселоны"
153
Новости
Больше новостей
Залиште відгук