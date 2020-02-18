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Свитолина разгромно проиграла малоизвестной теннисистке в первом круге турнира в Дубае – видео

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Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила борьбу на турнире серии Премьер в Дубае уже в первом раунде.

Украинка за один час проиграла американке Дженнифер Брэди (WTA 52) со счетом 2:6, 1:6.

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Игра у первой ракетки Украины не сложилась со старта. В первом сете Свитолина взяла два гейма, а во второй партии Элине удалось выиграть лишь один гейм. В пяти случаях из семи Свитолина проигрывала на своей подаче, сама же реализовала всего один брейк.

Что происходит со Свитолиной – неизвестно. Но чем дальше идет сезон, тем больше проблем в игре украинки. В ближайшее время вылет из топ-10 ей не грозит, но нужно хорошо задуматься о перспективах.

Также свои выступления на турнире в Дубае начнет Даяна Ястремская. Соперницей второй ракетки Украины будет россиянка Вероника Кудерметова.

Элина Свитолина – Дженнифер Брэди видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
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