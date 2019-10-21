Свитолина резко упала в рейтинге WTA, Ястремская поднялась в топ-25

В обновленном рейтинге WTA произошло немало изменений. Особенно это касается украинских теннисисток.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина понесла значительные потери. Украинка опустилась сразу на четыре места, и теперь только на восьмой строчке рейтинга.

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Зато на четыре места поднялась Даяна Ястремская. Она теперь в топ-25 мирового рейтинга.

В топ-100 есть еще две украинки – Леся Цуренко (+1 позиция, 71 место) и Екатерина Козлова (-2 места, 84 позиция).

Больше вверх среди украинок поднялась Надежда Киченок – сразу на 14 позиций. Однако она находится за пределами топ-500 – только 611 место. В тоже время Элизабет Гамалий потеряла всего – 38 мест. И отметим, что 19-летняя теннисистка занимает аж 1182 место.

Что касается первой десятки мирового рейтинга, то первые три места остались без изменений – австралийка Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова и японка Наоми Осака. Следующие изменения связаны с падением в рейтинге Свитолиной – канадка Бьянка Андрееску, румынка Симан Халеп и чешка Петра Квитова поднялись вверх на одну позицию каждая. Сразу на три позиции поднялась вверх швейцарка Белинда Бенчич, которая тоже обошла Свитолину. Замыкает топ-10 американка Серена Уильямс (без изменений) и голландка Кики Бертенс, которая тоже опустилась на две позиции.