Свитолина рискует остаться без заработка

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что может остаться без финансирования спонсоров. Это произойдет, если теннисный сезон не возобновится в 2020 году. На данный момент Элина уже не получает выплаты.

В интервью ютуб-каналу "Большой теннис Украины" Свитолина рассказала о спонсорских контрактах. По словам теннисистки, сейчас все сделки "поставлены" на паузу.

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"Да, сейчас все "стали на стоп". Потому что в каждом контракте есть пункт о том, что нужно сыграть определенное количество турниров, чтобы тебе выплатили эти деньги", – сказала Элина.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены все теннисные турниры. Хотя Элина не получает спонсорские деньги, она продолжает платить своему тренеру.

Зато украинке пришлось прекратить сотрудничество с Маркосом Багдатисом.

Если сезон полностью не восстановится до конца года, то деньги нам не выплатят и это будет очень печально. Я понимаю ситуацию всех спонсоров, но я все равно плачу деньги тренеру, ведь не хочу терять его,

– заявила теннисистка.

"Это очень сложная ситуация, но тут все в минусе: спонсоры, я и вся моя команда. Эта ситуация, конечно, очень повлияла", – добавила Свитолина.

В 2020 году Свитолина одержала 225 496 тысяч долларов призовых. Элина победила на турнире в мексиканском Монтеррее.

Суммарный доход Свитолиной от призовых за всю карьеру составляет более 19 миллионов долларов.

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