Свитолина с бойфрендом ведут совместную страницу в Instagram: романтические фото и видео

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис, начали вести совместную страницу в соцсети Instagram. Звездная пара признается, что они счастливы вместе и готовы делиться этим публично.

В Instagram спортсмены публикуют свои совместные фото и видео с отдыха, путешествий и, конечно, тренировок.

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Пара встречается относительно длительное время, однако их отношения стремительно развиваются.

Мы более открыты, потому что являемся публичными личностями. Но мы показываем то, что хотим продемонстрировать в соцсетях, потому что такое наше поколение. Мы с Эли счастливы, правда. Мы нашли друг друга, полные любви. За всем этим стоит много посланий о счастье,
– рассказал Гаэль Монфис, пишет издание Le Parisien.

Также Элина и Гаэль охотно общаются со своими фолловерами. На вопрос поклонников "кто ведет страницу", пара ответила, что занимаются этим вдвоем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Happiness is the art of relaxation “ ️??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundle of joy ?? @wilsontennis

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Eyes talk “??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Week. Bring it on. #mondaymotivation ??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unplug and relaxxxxxxxxxxxxx ??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“By my side, on my side, in this together” ?? #happyvalentinesday

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can you imagine 16hour flight with this ‍♀️?? (sorry for the language)

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Гаэль Монфис – 32-летний французский теннисист. На начало 2019 года считается 33-й ракеткой мира (лучший показатель – шестое место). Также в своем активе Гаэль имеет 7 титулов ATP.

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Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Звездные романы Елина Свитолина
Источник: 24 канал
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