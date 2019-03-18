Свитолина с бойфрендом ведут совместную страницу в Instagram: романтические фото и видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис, начали вести совместную страницу в соцсети Instagram. Звездная пара признается, что они счастливы вместе и готовы делиться этим публично.

В Instagram спортсмены публикуют свои совместные фото и видео с отдыха, путешествий и, конечно, тренировок.

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Пара встречается относительно длительное время, однако их отношения стремительно развиваются.

Мы более открыты, потому что являемся публичными личностями. Но мы показываем то, что хотим продемонстрировать в соцсетях, потому что такое наше поколение. Мы с Эли счастливы, правда. Мы нашли друг друга, полные любви. За всем этим стоит много посланий о счастье,

– рассказал Гаэль Монфис, пишет издание Le Parisien.

Также Элина и Гаэль охотно общаются со своими фолловерами. На вопрос поклонников "кто ведет страницу", пара ответила, что занимаются этим вдвоем.

Гаэль Монфис – 32-летний французский теннисист. На начало 2019 года считается 33-й ракеткой мира (лучший показатель – шестое место). Также в своем активе Гаэль имеет 7 титулов ATP.

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