Свитолина с победы над 17-летней американкой стартовала на US Open: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы начала выступление на US Open. В первом круге украинка победила 17-летнюю американку Уитни Осигве.

В первом сете Свитолина позволила сопернице выиграть единственный гейм. При этом произошло это уже при счете 5:0 в пользу украинки.

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Во второй партии Осигве удалось выровнять игру. Она даже лидировала 4:2. Но опыта для удержания этого преимущества у нее не оказалось. В девятом гейме американка сделала брейк, но Свитолина отыграла подачу, а затем выиграла два следующих гейма. Поэтому именно украинка сыграет во втором круге US Open.

Элина Свитолина – Уитни Осигве 2:0 (6:1, 7:5)

Там Свитолину ждет Винус Уильямс. Теннисистки уже встречались в этом сезоне на Ролан Гаррос. Победу одержала украинка.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Уитни Осигве

Стоит добавить, что во втором круге US Open сыграет и Даяна Ястремская. Взамен Леся Цуренко снялась с соревнований из-за травмы.