Свитолина с победы стартовала на Роллан Гаррос, победив Винус Уильямс

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / NewsOne

Украинская теннисистка Элина Свитолина сумела преодолеть первый круг Роллан Гаррос. Она победила американку Винус Уильямс.

В первом сете Свитолина реализовала четыре брейка, отдав сопернице лишь два гейма на своей подаче. При этом украинка выиграла три последних гейма в сете.

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Зато Уильямс выиграла три из четырех первых геймов во втором сете. На это Свитолина ответила пятью выигранными геймами подряд. Следовательно и выигранным матчем.

Элина Свитолина – Винус Уильямс 2:0 (6:3, 6:3)

Во втором круге Роллан Гаррос Элина Свитолина сыграет против другой украинки Екатерины Козловой.

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Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 канал
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