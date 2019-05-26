Свитолина с победы стартовала на Роллан Гаррос, победив Винус Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина сумела преодолеть первый круг Роллан Гаррос. Она победила американку Винус Уильямс.

В первом сете Свитолина реализовала четыре брейка, отдав сопернице лишь два гейма на своей подаче. При этом украинка выиграла три последних гейма в сете.

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Зато Уильямс выиграла три из четырех первых геймов во втором сете. На это Свитолина ответила пятью выигранными геймами подряд. Следовательно и выигранным матчем.

Элина Свитолина – Винус Уильямс 2:0 (6:3, 6:3)

Smiles for Svitolina @ElinaSvitolina notches her first win on the clay of the season taking down Venus Williams 6-3 6-3.#RG19 pic.twitter.com/1P1LOSTkN4 — Roland-Garros (@rolandgarros) 26 травня 2019 р.

Во втором круге Роллан Гаррос Элина Свитолина сыграет против другой украинки Екатерины Козловой.