Свитолина с рекордными призовыми стала 5-й по уровню доходов в женском туре

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Элина Свитолина вошла в пятерку лучших теннисисток тура по заработанным призовым в этом сезоне. Украинка заработала рекордные для себя 6 126 335 доллара.

Общая сумма призовых Элины за карьеру составляет 19 234 960 долларов.

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В этом сезоне больше чем Свитолина заработали только победительницы турниров Большого Шлема, которые выступили также и на Итоговом турнире.

Призовые за сезон 2019 года

  • Эшли Барти – 11 307 587 $
  • Симона Халеп – 6 942 442 $Н
  • аоми Осака – 6 788 282 $
  • Бьянка Андрееску - 6 504 150 $
  • Элина Свитолина – 6 126 335 $

Вторая ракетка мира чешка Каролина Плишкова, несмотря на выход в полуфинал Итогового турнира, заработала лишь 5 138 077 доллара.

Свитолина уступила в финале итогового турнира WTA первой ракетке мира Эшли Барти и не смогла защитить свой титул, который выиграла в прошлом году. Всего в 2019 году Свитолина не выиграла ни одного титула.

Выход в финал турнира позволил украинке подняться на две позиции и занять шестое место в рейтинге WTA.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Елина Свитолина
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