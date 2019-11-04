Свитолина с рекордными призовыми стала 5-й по уровню доходов в женском туре
Элина Свитолина вошла в пятерку лучших теннисисток тура по заработанным призовым в этом сезоне. Украинка заработала рекордные для себя 6 126 335 доллара.
Общая сумма призовых Элины за карьеру составляет 19 234 960 долларов.
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В этом сезоне больше чем Свитолина заработали только победительницы турниров Большого Шлема, которые выступили также и на Итоговом турнире.
Призовые за сезон 2019 года
- Эшли Барти – 11 307 587 $
- Симона Халеп – 6 942 442 $Н
- аоми Осака – 6 788 282 $
- Бьянка Андрееску - 6 504 150 $
- Элина Свитолина – 6 126 335 $
Вторая ракетка мира чешка Каролина Плишкова, несмотря на выход в полуфинал Итогового турнира, заработала лишь 5 138 077 доллара.
Свитолина уступила в финале итогового турнира WTA первой ракетке мира Эшли Барти и не смогла защитить свой титул, который выиграла в прошлом году. Всего в 2019 году Свитолина не выиграла ни одного титула.
Выход в финал турнира позволил украинке подняться на две позиции и занять шестое место в рейтинге WTA.