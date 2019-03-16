Свитолина с травмой уступила в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула турнир в Индиан-Уэллсе, в полуфинале уступив Бьянке Андрееску в трех сетах.

Элина Свитолина – Бьянка Андрееску 1:2 (3:6, 6:2, 4:6)

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Матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился со счетом 3:6, 6:2, 4:6. На счету украинки 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 19-ти. Андрееску сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12-ти.

Элина Свитолина рассказала, что отыграла турнир с травмой колена. По словам украинки, перед началом соревнований она сделала МРТ, а из-за нагрузок и трисетовые матчи боль и воспаление усилились.

Свитолина пройдет еще одно обследование и позже решит, сыграет ли на следующей неделе на турнире в Майами.

Лучшее в карьере выступление в Индиан-Уэллсе принес Элине Свитолиной 354 тысячи долларов призовых и 390 очков в рейтинге WTA, что позволит украинке вернуться в топ-5.

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Будущее у Андрееску вырисовывается светлое и радужное, играет она в отличный теннис. Но если бы Свитолина смогла подойти к этому поединку полностью готовой физически и психологически, результат был бы другой.

Также отметим, что Андрееску – единственная обладательница уайлд-кард, которая сумела выйти в финал Индиан-Уэллса в истории проведения турнира.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Андрееску встретится с Анжелик Кербер, которая в своем полуфинале обыграла Белинду Бенчич (6:4, 6:2).

Видеообзор матча Свитолина – Андрееску

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