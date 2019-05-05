Свитолина с треском проиграла в первом круге престижного турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Элина Свитолина неудачно вернулась на корт после длительной паузы. Шестая ракетка мира не смогла преодолеть первый круг грунтовых соревнований в Мадриде, проиграв представительницы Франции Полин Пармантье.

Полин Пармантье – Элина Свитолина 2:0 (6:4, 7:6)

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В первом сете француженка, занимающая 69 место в рейтинге WTA, сумела дважды выиграть на подаче украинки. Свитолина проигрывала 5:1, однако сумела сделать один брейк и отыграться до 5:4. Однако второй раз подряд в первом сете Пармантье свою подачу не проиграла и подала на сет.

На старте второй партии Элина снова проиграла свою подачу и позволила сопернице повести со счетом 2:0. В шестом гейме на подаче Пармантье Элина сумела сделать брейк и в следующем гейме впервые в сете повела в счете. Больше теннисистки не проигрывали геймы на своих подачах, поэтому судьба сета решалась на тай-брейке.

В теннисной лотерее успешной была именно француженка и одержала победу на тай-брейке со счетом 8:6.

Последний раз Свитолина выходила на корты тура еще во второй половине марта: в Майами украинка потерпела поражение в стартовом матче против китаянки Ван Яфань. После выступления во Флориде Свитолина заявила, что по рекомендации врачей посвятит время своему здоровью и лечению колена.

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