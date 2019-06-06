Свитолина сделает рывок в рейтинге WTA после удачного выступления на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднимется в рейтинге WTA. Это произойдет благодаря выходу в третий круг Ролан Гаррос.

На Ролан Гаррос Свитолина в первом круге обыграла Венус Уильямс. Во втором круге она должна была сыграть против другой украинки Екатерины Козловой. Но последняя из-за травмы не смогла выйти на матч. А уже в третьем круге Свитолина несколько позорно проиграла Габринье Мугурусе.

Читайте также: Бойфренд Свитолиной стал ее "соперником" на теннисном корте

За выход в третий круг Свитолина заработала 143 тысячи евро. Но Свитолина поднимется на седьмое место в рейтинге не только благодаря этому. Симона Халеп, которая в прошлом году выиграла турнир, на этот раз вылетела в 1/8 финала. Прошлогодняя финалистка Слоун Стивенс вылетела в четвертьфинале. Поэтому они потеряли немало рейтинговых очков и опустятся ниже Свитолиной – на восьмое и девятое место соответственно.