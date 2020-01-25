Свитолина сенсационно проиграла на Australian Open

Украинка Элина Свитолина не смогла преодолеть третий раунд Australian Open. В 1/16 финала Элина проиграла 32 ракетке мира – Гарбинье Мугурусти.

Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса 0:2 (1:6, 2:6)

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В первом сете испанке понадобилось 23 минуты, чтобы деклассировать Свитолину. Два брейка позволили Гарбинье выиграть с разгромным счетом 6: 1.

Следующая партия также не удалась украинской теннисистке. Элине не удавалось зацепиться за брейк, в то время как испанка дважды взяла подачу украинки.

Таким образом, Мугуруса уверенно победила Свитолину и вышла в 1/8 финала.

Матч длился 1 час и 8 минут. Свитолина была последней представительницей Украины на Australian Open.