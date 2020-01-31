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Свитолина снялась для новой коллекции от Nike: яркие фото и видео

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Элина Свитолина / instagram.com

Известная во всем мире украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для новой коллекции от Nike.

Автором коллекции стала Кэсси Бирс, которая смогла со спортивной одежды создать почти художественное произведение.

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Свитолина приняла участие в фотосессии, а также снялась в промо-ролике под названием "За каждым человеком стоит история".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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Exciting day filming with @nikecourt and @cassbyrnes ?

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Также Элина и Кэсси записали совместное интервью.

Теннисисты мира уже успели выйти на корт в новой коллекции, и Свитолина в частности. В новой форме Элина вышла в 1/16 финала Australian Open. Во втором раунде Свитолина не без проблем сломила сопротивление 62 ракетки мира Лорен Дэвис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

into the next round @australianopen

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В новой форме также успела сыграть украинка Марта Костюк, которая в 2019 году вошла в топ-200 рейтинга WTA.

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Спорта Спорт Стиль и мода Теннис Елина Свитолина
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