Свитолина снялась для новой коллекции от Nike: яркие фото и видео
Известная во всем мире украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для новой коллекции от Nike.
Автором коллекции стала Кэсси Бирс, которая смогла со спортивной одежды создать почти художественное произведение.
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Свитолина приняла участие в фотосессии, а также снялась в промо-ролике под названием "За каждым человеком стоит история".
Также Элина и Кэсси записали совместное интервью.
Теннисисты мира уже успели выйти на корт в новой коллекции, и Свитолина в частности. В новой форме Элина вышла в 1/16 финала Australian Open. Во втором раунде Свитолина не без проблем сломила сопротивление 62 ракетки мира Лорен Дэвис.
В новой форме также успела сыграть украинка Марта Костюк, которая в 2019 году вошла в топ-200 рейтинга WTA.