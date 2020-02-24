Свитолина снова зачехлила ракетку на ранней стадии турнира WTA

Элина Свитолина не смогла преодолеть 1/16 финала на турнире WTA в Дохе (Катар). Украинка уступила 29-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой.

Элина Свитолина – Аманда Анисимова 0:2 (3:6, 3:6)

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Теннисистки ровно начали матч, выиграв по гейму. В третьем гейме Свитолина заработала первые брейк-пойнты, но не реализовала их.

Зато своим единственным шансом в следующем гейме воспользовалась 29-летняя американка и повела в матче 1:4.

После этого на корте появился тренер Свитолиной и провел беседу с украинкой. Элина агрессивно выиграла свою подачу, но снова без шансов уступила в гейме на подаче Аманды – 5:2.

Элина выиграла еще один гейм в сете, однако при счете 5:3 американка подала на сет – 6:3.

Второй сет Свитолина начала лучше: украинка выиграла гейм на своей подаче и была близка к брейку. В 5-м гейме на своей подаче Элина отыграла 3 брейк-пойнта, однако проиграла подачу.

При счете 5:3 Анисимова сделала еще один брейк и выиграла матч.

Для Свитолиной это уже 4 турнир в новом сезоне, на котором она не может пройти дальше 1/16 финала. Пока лучшим результатом украинки в сезоне является четвертьфинал на турнире в Хуахине (Таиланд).