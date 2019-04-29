Свитолина сохранила шестую позицию в рейтинге WTA, Козлова снова улучшила позиции

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Элина Свитолина
Элина Свитолина

В обновленном рейтинге WTA за 29 апреля украинка Элина Свитолина удержалась на шестом месте.

На прошлой неделе Свитолина не выступала на турнире серии Premier в немецком Штутгарте, поскольку не восстановилась полностью после травмы. Однако это не ухудшило ее показатели в туре.

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Что же касается других украинок, то Леся Цуренко, как и Свитолина, не изменила позицию и осталась на 26 строке. Даяна Ястремская опустилась с 37-го на 38 место.

Екатерина Козлова, которая на турнире в Стамбуле успешно прошла квалификацию и дошла до второго круга в основе, сумела подняться на семь строчек – 84 место. Свой лучший результат в карьере украинка показала в прошлом году в феврале (62 место).

Личный рекорд установила 16-летняя Дарья Лопатецкая – 234 место. Украинка улучшила свое положение в рейтинге по сравнению с прошлой неделей сразу на 18 строчек.

Украинки в топ-200 рейтинга WTA (по состоянию на 29 апреля)

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Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Леся Цуренко Даяна Ястремская Елина Свитолина
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