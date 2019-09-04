Свитолина сыграет против Серены Уильямс в полуфинале US Open: что прогнозируют букмекеры

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / twitter.com/ElinaSvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open. Там она встретится с американкой Сереной Уильямс, которая в прошлом году дошла до финала турнира.

Матч Элина Свитолина – Серена Уильямс запланирован на 5 сентября. Начало в 23:00 по киевскому времени. Стоит отметить, что именно американка является фавориткой этого матча. Ее шансы вдвое выше, чем у Свитолиной.

Прогноз Marathon bet

Их эксперты прогнозируют победу Свитолиной с коэффициентом 3,32. Зато победа Уильямс – 1,39.

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На этом турнире Свитолина не отдала соперницам ни одного сета. На то, что произойдет также и на этот раз, и она выиграет со счетом 2:0 – ставка с коэффициентом 5,00. Для примера, победа в двух сетах Уильямс оценена в 1,88.

Прогноз PariMatch

Здесь победа Свитолиной оценена в 3,10. Зато ставка на то, что Серена Уильямс во второй раз подряд сыграет в финале US Open – 1,37.

Насчет победы по сетам, то 2:0 в пользу украинки – 5,00. Что с таким счетом победит ее соперница – 1,92

Прогноз Favorit

Несколько ниже коэффициент на победу Свитолиной дает Favorit – 3,00. На победу Уильямс – 1,40.

К слову, Свитолина на этом турнире обыграла Винус Уильямс – старшую сестру Серены.

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Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Елина Свитолина US Open Серена Уильямс
Источник: 24 канал
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