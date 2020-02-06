Свитолина сыграет в Таиланде, где подтвердили коронавирус

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на турнирах в Таиланде несмотря на то, что в стране зафиксированы случаи коронавируса. Турнир в Таиланде продлится с 10 до 16 февраля.

По словам Свитолиной, в WTA внимательно занимаются вопросом коронавируса, чтобы обезопасить игроков.

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"Практически каждый день от них приходят письма на почту. Они все проверяют, там даже будет целый отель, который рассчитан только на игроков", – цитирует Свитолину btu.org.ua.

Свитолина заявила, что здоровье теннисистов будут проверять каждые 3 часа.

Они за всем следят и для них это очень важный вопрос. По их данным, там сейчас низкие показатели того, что там может что-то произойти,

– сказала Элина.

Украинка больше волнуется за турнир в китайском Ухане, который пройдет с 27 августа до 3-го октября. Как известно, в Ухане коронавирусом заболели 19 665 человек, 549 – умерли.

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"Я общалась с представителями игроков в WTA, с Ивою Майоли, что нужно что-то делать. Даже если вируса не будет, все равно страшно туда ехать, как в принципе и на любой турнир в Китае. Известно, что в WTA эти вопросы будут решать позже, где-то в марте", – резюмировала Свитолина.

Действующей чемпионкой турнира в Таиланде украинка Даяна Ястремская. Элина Свитолина побеждала на турнире в 2017 году.

Какие соревнования перенесли из-за коронавируса

Матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград.

Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, которая должна была состояться на стадионе "Птичье гнездо".

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцини из-за вспышки коронавируса.

Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен пройти в китайском Нанкине с 13 до 15 марта, перенесли на 2021 год.

Чемпионат Китая по футболу должен был начаться 22 февраля. И его тоже отложили на неопределенный срок. Как минимум два матча азиатской Лиги чемпионов перенесли на неопределенный срок. Причиной стала вспышка коронавируса в Китае.

Старт чемпионата Китая по баскетболу тоже решили отложить на неопределенный срок. Легионеры массово покинули Китай.

Организаторы гонки Формула E решили не проводить гонку в китайском городе Санья. Гонка была запланирована на 21 марта 2020 года.

Сейчас обсуждается вопрос переноса гран-при Китая Формулы-1.



Правда та міфи про коронавірус / 24 канал