Свитолина сыграет в Таиланде, где подтвердили коронавирус
Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на турнирах в Таиланде несмотря на то, что в стране зафиксированы случаи коронавируса. Турнир в Таиланде продлится с 10 до 16 февраля.
По словам Свитолиной, в WTA внимательно занимаются вопросом коронавируса, чтобы обезопасить игроков.
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"Практически каждый день от них приходят письма на почту. Они все проверяют, там даже будет целый отель, который рассчитан только на игроков", – цитирует Свитолину btu.org.ua.
Свитолина заявила, что здоровье теннисистов будут проверять каждые 3 часа.
Они за всем следят и для них это очень важный вопрос. По их данным, там сейчас низкие показатели того, что там может что-то произойти,
– сказала Элина.
Украинка больше волнуется за турнир в китайском Ухане, который пройдет с 27 августа до 3-го октября. Как известно, в Ухане коронавирусом заболели 19 665 человек, 549 – умерли.
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"Я общалась с представителями игроков в WTA, с Ивою Майоли, что нужно что-то делать. Даже если вируса не будет, все равно страшно туда ехать, как в принципе и на любой турнир в Китае. Известно, что в WTA эти вопросы будут решать позже, где-то в марте", – резюмировала Свитолина.
Действующей чемпионкой турнира в Таиланде украинка Даяна Ястремская. Элина Свитолина побеждала на турнире в 2017 году.
Какие соревнования перенесли из-за коронавируса
- Матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград.
- Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, которая должна была состояться на стадионе "Птичье гнездо".
- Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцини из-за вспышки коронавируса.
- Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен пройти в китайском Нанкине с 13 до 15 марта, перенесли на 2021 год.
- Чемпионат Китая по футболу должен был начаться 22 февраля. И его тоже отложили на неопределенный срок. Как минимум два матча азиатской Лиги чемпионов перенесли на неопределенный срок. Причиной стала вспышка коронавируса в Китае.
- Старт чемпионата Китая по баскетболу тоже решили отложить на неопределенный срок. Легионеры массово покинули Китай.
- Организаторы гонки Формула E решили не проводить гонку в китайском городе Санья. Гонка была запланирована на 21 марта 2020 года.
- Сейчас обсуждается вопрос переноса гран-при Китая Формулы-1.
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