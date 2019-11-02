Свитолина установила несколько рекордов на Итоговом турнире

Элина Свитолина установила несколько личных рекордов на Итоговом турнире в китайском Шэньчжэне. В полуфинале украинка выбила Белинду Бенчич.

В матче против Белинды Бенчич лучшая украинская теннисистка подала 16 эйсов (подачи навылет). До этого Элине не удавалось подать за один матч столько эйсов.

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25-летняя украинка стала первой теннисисткой с 2014 года, которая вышла в финал Итогового чемпионата на следующий год после победы. Последней это удавалось Серене Уильямс.

Для Свитолиной это первый финал в этом сезоне. В 2019 году Элина 5 раз покидала соревнования после полуфинала: Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Уимблдон, US Open.

Беспроигрышная серия украинки на Итоговом турнире теперь насчитывает 10 матчей.