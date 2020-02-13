Свитолина уверенно вышла в 1/4 финала на турнире WTA

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина уверенно вышла в 1/4 финала турнира WTA в Хуахине (Таиланд). Украинка не оставила шансов представительнице Австралии Сторм Сандерс.

Элина Свитолина – Сторм Сандерс 2:0 (6:1, 6:2)

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В первом сете 25-летняя украинка оформила три брейка и позволила сопернице выиграть только один гейм. Что интересно, Сандерс взяла единственный гейм в партии именно на подаче Свитолиной.

Во втором сете Свитолина не сбавила оборотов. Украинка разрешила австралийке выиграть только два гейма.

Матч 1/8 финала длился меньше часа.

В четвертьфинале соперницей украинки станет Нао Хибино из Японии, которая в рейтинге WTA занимает только 84 строчку. Пути теннисисток никогда не пересекались.

В 2017 году Свитолина побеждала на турнире в Хуахине. Действующей чемпионкой турнира в Таиланде является украинка Даяна Ястремская.