Свитолина уверенно вышла в полуфинал турнира в Дубае

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / twitter.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно пробилась в полуфинал престижного теннисного турнира в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале Элина победила Карлой Суарес Наварро.

Карлой Суарес Наварро – Элина Свитолина 0:2 (2:6, 3:6)

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В шестом гейме матча Элине удалось впервые сделать брейк. Для этого Свитолине понадобилось две попытки. Впоследствии Элина выиграла еще два гейма подряд и записала в свой актив сет – 6:2.

На старте второй партии Элина сразу проиграла свою подачу и Наварро повела 2:0, но украинка смогла сравнять счет. В середине сета соперницы еще раз обменялись брейками, после чего Элине удалось выйти вперед – 5:3. В следующем гейме украинка подала на матч.

В полуфинале Элине будет противостоять 21-летняя швейцарка Белинда Бенчич, которая сейчас занимает 45 место в рейтинге WTA.

Отметим, что Свитолина уверенно преодолела 1/8 финала на турнире в Дубае (ОАЭ). Элина обыграла экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.

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Теги: Новости Спорта Елина Свитолина Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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